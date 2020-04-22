Один из задержанных за разбой в магазине в Москве ранее служил в МВД Чечни

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Один из двух мужчин, задержанных накануне за ограбление магазина на Череповецкой улице в Москве, ранее служил в МВД Чечни. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Один из двух приезжих, задержанных за вооруженное нападение на магазин "Магнолия" на Череповецкой улице, в ходе которого украли три бутылки водки, ранее служил в МВД Чечни", - сказал собеседник агентства.

В минувший вторник двое мужчин зашли в магазин на улице Череповецкой, дом 12. Пригрозив сотрудникам пистолетом, они похитили три бутылки водки и скрылись. Материальный ущерб составил 986 рублей. В ГУ МВД ТАСС сообщили, что через полтора часа полицейские задержали двоих подозреваемых на остановке общественного транспорта на Инженерной улице. Ими оказались безработные, находившиеся в Москве проездом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).