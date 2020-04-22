Еще восемь участников незаконного митинга во Владикавказе получили административные аресты

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 апреля. /ТАСС/. Суд в Северной Осетии назначил административные аресты еще восьми участникам несанкционированного митинга. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

"На данный момент вынесены решения еще по восьми делам об административных нарушениях. В зависимости от совершенного противоправного деяния, наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от двух до пятнадцати суток, а также в трех случаях штраф 1 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Во вторник суд в Северной Осетии назначил административные аресты 13 участникам незаконного митинга. В производстве находятся еще 26 дел.