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Суд арестовал экс-гендиректора "Авиасити" по делу о мошенничестве бизнесмена Худояна

Его обвиняют в мошенничестве на $10 млн
Сергей Коноплев Пресс-служба Басманного суда РФ/ТАСС
Описание
Сергей Коноплев
© Пресс-служба Басманного суда РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего гендиректора компании "Авиасити" Сергея Коноплева - скрывавшегося от следствия фигуранта уголовного дела, возбужденного в отношении владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Постановлением Басманного суда Москвы удовлетворено ходатайство Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 июня в отношении Сергея Коноплева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказала представитель пресс-службы суда.

Худоян обвиняется в мошенничестве на $10 млн.

"Именно компания "Авиасити", гендиректором которого являлся Коноплев, заключала сделки, которые с помощью следователей пытается оспорить [бывший бизнес-партнер Худояна] Сергей Говядин. Мы полагаем, что таким образом, не имея документарных доказательств вины Худояна, следователи рассчитывают, поместив Коноплева под стражу, принудить его к даче необходимых следствию показаний", - рассказал адвокат Худояна Александр Забейда.

По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при содействии в переводе Худояна из СИЗО под домашний арест 3 апреля были арестованы заместители начальника следственного департамента МВД РФ Александр Бирюков и Александр Краковский и следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ, вину они не признают. Адвокат Александр Забейда настаивает на отсутствии сговора между своим подзащитным и полицейскими.

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