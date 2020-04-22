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В Севастополе смягчили приговор экс-управленцу, помогавшему стать подрядчиками Минобороны

Наказание снизили до 12 лет лишения свободы

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Севастопольский городской суд после апелляции смягчил до 12 лет лишения свободы приговор бывшему управленцу "Главного управления обустройства войск", который за взятки помогал компаниям стать подрядчиками Минобороны, сообщается в среду на сайте суда.

"Севастопольским городским судом в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело по обвинению Козлова А. О. на приговор, в отношении которого поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора. Из обвинения исключены квалифицирующие признаки "общее покровительство" и "попустительство по службе", в связи с чем назначенное Козлову А. О. наказание снижено до 12 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в конце 2019 года Нахимовский районный суд Севастополя приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, назначил штраф в размере 310 млн рублей, лишил государственных наград и запретил занимать в течение четырех лет должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Как пояснили в суде, осужденный признан виновным во взяточничестве. Было установлено, что он, занимая пост заместителя исполнительного директора по объектам Южного военного округа и Республики Крым АО "Главное управление обустройства войск", с октября 2014 года по январь 2016-го получил взятки на общую сумму более 30 млн рублей. Взятки были переданы в виде денег, иномарки, двух земельных участков и дома, а также ему незаконно предоставлялись услуги имущественного характера. За это управленец содействовал определенным компаниям при заключении договоров подряда на строительство объектов Министерства обороны, в том числе филиала Нахимовского военно-морского училища.

Отмечается, что преступник был выявлен управлением ФСБ России по Черноморскому флоту.

Теги
РоссияСевастополь
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