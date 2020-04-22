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СК возбудил уголовное дело после поставки просроченных аппаратов ИВЛ в больницу Владимира

Аппараты были выпущены в 1999-2001 годах

ВЛАДИМИР, 22 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поставки аппаратов ИВЛ с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 города Владимира. Об этом в среду сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и незарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий — аппаратов искусственной вентиляции легких - по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в конце марта 2020 года коммерческая организация из Владимира по договору купли-продажи приобрела у ООО из Костромы 50 наркозно-дыхательных аппаратов «Фаза-5НР», которые передали в городскую больницу № 6. На стадии получения благотворительной помощи комиссией клиники установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999-2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации.

Также установлено несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции (разброс дыхательного объема составляет 10-15%).

Заключением комиссии данное медицинское оборудование для врачебной деятельности признано непригодным. Согласно результатам анализа имеющихся материалов, следствие пришло к выводу, что под видом благотворительной помощи в больницу № 6 города Владимира произведена поставка недоброкачественных аппаратов ИВЛ в количестве 50 штук общей стоимостью 6 млн рублей. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу, конкретных лиц, причастных к совершению преступления против здоровья населения.

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