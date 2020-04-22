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В Москве экс-сотрудники ЦБ и "ДС-Банка" осуждены за хищение 585 млн рублей

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 8,5 лет

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы приговорил к срокам от 4 лет до 8,5 года двух бывших сотрудников Главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу, двух руководителей банка "Динамичные системы" (ДС-банк) и трех их соучастников за хищение 585 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Таганский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексея Батракова, Дмитрия Каприелова, и. о. председателя правления КБ "ДС-банк" (ООО) Игоря Синюхина, председателя совета директоров этого банка Федора Цырульника, а также Виталия Вергизова, Андрея Кузнецова, Ильдара Клеблеева и иных лиц, - сообщили в надзорном ведомстве. - Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех до восьми с половиной лет".

Они признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение с использованием служебного положения, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Суд установил, что фигуранты с августа 2015 года по апрель 2016 года заключили между банком "Динамичные системы" и подконтрольными организациями кредитные договоры. По этим договорам они перечислили и похитили 585 млн рублей. "Гражданский иск, заявленный банком, удовлетворен практически в полном объеме", - добавили в Генпрокуратуре.

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