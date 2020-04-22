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Суд в Москве 29 апреля начнет рассматривать дело о растрате экс-президента банка "Глобэкс"

Виталий Вавилин вину не признает

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 29 апреля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего президента банка "Глобэкс" Виталия Вавилина, обвиняемого в растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Таганский районный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего президента банка "Глобэкс" Виталия Вавилина 29 апреля, в 12:00 мск", - сказала собеседница агентства.

Вавилону предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что он в 2015 году совместно с предпринимателем Алексеем Ананьевым организовал получение кредита на сумму более €12 млн подконтрольными им ООО "Техносерв АС" и ООО "Техносерв менеджмент". Затем они изменили условия возвращения банку денежных средств, составили соглашение об отступном, согласно которому обязанность выплаты кредита переходила к частной компании с ограниченной ответственностью "Дельта ауто групп лимитед", неспособной выплатить эту сумму денег.

Полученными деньгами Вавилин и Ананьев распорядились по своему усмотрению. Вавилин вину не признает, Ананьев находится в международном розыске.

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