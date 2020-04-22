Суд отменил оправдательный приговор охраннику школы в Перми, где на детей напали с ножом

ПЕРМЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор Мотовилихинского районного суда Перми женщине-охраннику школы № 127, где в январе 2018 года двое подростков с ножами ранили учеников и учительницу. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в районный суд, сообщила в среду краевая прокуратура на своем сайте.

"По представлению прокурора края суд отменил оправдательный приговор в отношении охранника пермской школы и апелляционный приговор Пермского краевого суда в отношении охранника частной охранной организации, осуществлявшей охрану имущества МАОУ СОШ № 127", - сказано в сообщении.

В январе 2018 года двое подростков пришли в школу с ножами, нанесли ученикам четвертого класса и учительнице ножевые ранения, а затем ранили друг друга. Пострадали десять человек, нападавшие подростки были задержаны. По версии следствия, именно охранник допустила подростков в школу без пропуска, ограничившись записью в журнале. Мотовилихинский районный суд Перми в октябре 2019 года признал женщину виновной по статье 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и приговорил ее к двум годам ограничения свободы, в конце ноября краевой суд оправдал ее с правом на реабилитацию.

В настоящее время оба подростка, один из которых был признан невменяемым, отбывают наказание в колонии, одного фигуранта дела приговорили к девяти годам и восьми месяцам заключения, второго - к семи годам лишения свободы, также он проходит принудительное амбулаторное лечение у психиатра.