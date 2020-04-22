{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росздравнадзор проверит московский КТ-центр, где во время процедуры умерла пациентка

Ранее сообщалось, что пациентка скончалась до приезда бригады скорой помощи, смерть наступила внезапно

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Столичное управление Росздравнадзора проверит КТ-центр в Москве, в котором умерла пациентка, обратившаяся в клинику с признаками ОРВИ.

"Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области начали предварительную проверку медицинской организации, где, по сообщениям СМИ, скончалась женщина с признаками ОРВИ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в Департаменте здравоохранения столицы сообщили, что женщина с симптомами ОРВИ, обратившаяся в один из центров компьютерной томографии в Москве, умерла во время проведения процедур.

Женщина обратилась самостоятельно с симптомами ОРВИ для диагностики, без признаков дыхательной недостаточности, с температурой 37 градусов. Уточнялось, что пациентка скончалась до приезда бригады скорой помощи, смерть наступила внезапно.

Реклама на ТАСС
В Москве экс-сотрудники ЦБ и "ДС-Банка" осуждены за хищение 585 млн рублей
Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 8,5 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС