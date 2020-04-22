Росздравнадзор проверит московский КТ-центр, где во время процедуры умерла пациентка

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Столичное управление Росздравнадзора проверит КТ-центр в Москве, в котором умерла пациентка, обратившаяся в клинику с признаками ОРВИ.

"Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области начали предварительную проверку медицинской организации, где, по сообщениям СМИ, скончалась женщина с признаками ОРВИ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в Департаменте здравоохранения столицы сообщили, что женщина с симптомами ОРВИ, обратившаяся в один из центров компьютерной томографии в Москве, умерла во время проведения процедур.

Женщина обратилась самостоятельно с симптомами ОРВИ для диагностики, без признаков дыхательной недостаточности, с температурой 37 градусов. Уточнялось, что пациентка скончалась до приезда бригады скорой помощи, смерть наступила внезапно.