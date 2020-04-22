Под Волгоградом два человека погибли в ДТП с участием трех машин

ВОЛГОГРАД, 22 апреля. /ТАСС/. Двое мужчин погибли и одна женщина госпитализирована после ДТП под Волгоградом, где столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Об этом сообщил ТАСС представитель ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария произошла в 17:30 на федеральной трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Камышинском районе Волгоградской области, столкнулись два большегруза и ВАЗ-2112 из Саратова.

"Погибли двое мужчин из легкового автомобиля, пассажирка - госпитализирована. Личности погибших и пострадавшей устанавливаются", - сказал представитель областного главка МВД, уточнив, что предварительная причина - нарушение правил дорожного движения легковым автомобилем при обгоне.

"Легковушка и грузовик Mercedes двигались со стороны Саратова. Автомобиль ВАЗ-2112 пошел на обгон другой машины и зацепил встречный грузовик Volvo. У Volvo лопнуло переднее колесо и он столкнулся с Mercedes", - рассказал собеседник агентства.

На месте работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.