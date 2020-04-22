{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области произошел пожар на частной пилораме

Возгорание локализовали на площади 1 250 кв. м

ТАСС, 22 апреля. Пожар возник на частной пилораме в деревне Пономарево Пестовского района в Новгородской области. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС России, горение локализовали на площади 1 250 кв. м.

"Поступило сообщение о пожаре на частной пилораме, расположенной в металлическом ангаре, - сказали в пресс-службе. - Объявлена локализация пожара на площади 1 250 кв. м".

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, добавили в МЧС. К тушению пожара привлекли 17 человек и пять единиц техники.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
СМИ: на севере Ирана разбился учебный самолет полиции
По данным телерадиовещательной корпорации IRIB, оба находившихся на борту человека погибли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС