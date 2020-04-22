В Новгородской области произошел пожар на частной пилораме

ТАСС, 22 апреля. Пожар возник на частной пилораме в деревне Пономарево Пестовского района в Новгородской области. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС России, горение локализовали на площади 1 250 кв. м.

"Поступило сообщение о пожаре на частной пилораме, расположенной в металлическом ангаре, - сказали в пресс-службе. - Объявлена локализация пожара на площади 1 250 кв. м".

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, добавили в МЧС. К тушению пожара привлекли 17 человек и пять единиц техники.