В Алтайском крае осудят мужчину за убийство семьи предпринимателя в 1995 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Мужчина, которого обвиняют в убийстве семьи предпринимателя в Алтайском крае в 1995 году, предстанет перед судом. Об этом в среду сообщается на сайте СК РФ.

По данным пресс-службы, в 1995 году в Барнауле нашли тела мужчины и его супруги, из их дома были похищены ценные вещи на 7,5 млн неденоминированных рублей, было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, двух лиц". В 2019 году знакомый убитой семьи признался в убийстве.

"В настоящее время расследование по уголовному делу завершено, в ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом", - говорится в сообщении.

Установлено, что погибший был ранее знаком с обвиняемым. У предпринимателя возникли сложности с долгами, он обратился к нему с целью урегулировать вопросы возврата денег. Под предлогом разговора обвиняемый со знакомым пришли к предпринимателю домой. Выбрав момент, мужчина нанес удары топором предпринимателю и его жене, семейная пара погибла на месте. Забрав из дома ценные вещи, обвиняемый и его знакомый скрылись с места преступления.