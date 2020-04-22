Четыре дома сгорели во Владимирской области

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в населенном пункте Пустынь во Владимирской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о загорании частного жилого дома по адресу: Владимирская область, Александровский район, населенный пункт Пустынь. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделяй было установлено, что происходит горение четырех домов и двух хозпостроек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.", - сказали в ведомстве.

Открытое горение ликвидировали в 20:12 мск на площади 500 кв. м, добавили в пресс-службе.

Огонь полностью уничтожил четыре дома, две хозпостройки. У двух домов сгорели крыши. Причины пожара устанавливаются.