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Четыре дома сгорели во Владимирской области

Еще два дома получили повреждения в результате пожара

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в населенном пункте Пустынь во Владимирской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о загорании частного жилого дома по адресу: Владимирская область, Александровский район, населенный пункт Пустынь. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделяй было установлено, что происходит горение четырех домов и двух хозпостроек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.", - сказали в ведомстве. 

Открытое горение ликвидировали в 20:12 мск на площади 500 кв. м, добавили в пресс-службе.

Огонь полностью уничтожил четыре дома, две хозпостройки. У двух домов сгорели крыши. Причины пожара устанавливаются.

Теги
РоссияВладимирская область
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