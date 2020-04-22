Украинская прокуратура возбудила уголовные дела из-за съемок фильма "Дау"

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Харьковская прокуратура возбудила уголовные дела в связи с подозрением в издевательствах над детьми в процессе съемок на Украине фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского. Об этом сообщил в среду офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

"Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные расследования по фактам пыток, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 Уголовного Кодекса Украины)", - сообщает ведомство. "По результатам анализа данных из интернета выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" на территории города Харькова", - говорится в сообщении.

"По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно, из числа детей-сирот группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий. Кроме того, из обнародованных кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации", - отмечает прокуратура. С просьбой провести расследование в полицию обратился украинский детский омбудсмен Николай Кулеба, о чем он сам сообщил во вторник на своей странице в Facebook.

Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал более 10 лет, был представлен в Париже в конце января 2019 года. Изначально в основу сценария легли мемуары вдовы советского физика Льва Ландау и архивные материалы, но замысел в процессе съемок преобразовался. Из 700 часов материалов создатели смонтировали более 10 картин, одна из них - "Дау. Наташа" - участвовала в конкурсной программе 70-го кинофестиваля Берлинале в этом году. Оператор фильма Юрген Юргес получил приз "Серебряный медведь" в номинации "Наиболее весомый художественный вклад".

Фильм создавался в 2008-11 годах, основная часть съемок прошла в Харькове, а также в Баку, Москве, Лондоне и Копенгагене. Как отметил генеральный директор украинского кинофонда "Национальный центр Александра Довженко" Иван Козленко, фильм "Дау" снимался по заказу Госкино Украины, которое выделило на него 5 млн гривен. Однако, по словам Козленко, средства выделялись на первоначальный вариант фильма (биографию Льва Ландау), в котором отсутствовали сцены издевательств над детьми.

В ноябре прошлого года министерство культуры России не выдало прокатные удостоверения фильмам "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", объяснив это наличием в картинах материалов, пропагандирующих порнографию.