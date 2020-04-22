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В Сочи двух полицейских обвиняют в получении взятки в 2 млн рублей

Им грозит до 15 лет лишения свободы

СОЧИ, 22 апреля. /ТАСС/. Двое полицейских в Сочи обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи двум сотрудникам полиции предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц в особо крупном размере (2 млн рублей) (ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки")", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в посредничестве во взяточничестве обвиняется местный житель.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет и штрафа до 5 млн рублей.

Теги
РоссияКраснодарский край
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