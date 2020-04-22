Суд 27 апреля решит вопрос о продлении меры пресечения экс-замминистра культуры Пирумову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга назначил на 27 апреля заседание по продлению меры пресечения бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову и бизнесмену Никите Колесникову, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

"Судебное заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения назначено на 27 апреля", - сказали ТАСС в среду в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Вместе с Пирумовым и Колесниковым обвиняемыми по делу проходят еще три фигуранта - Валерий Рогов, Олег Григор и Юлия Бегеза. Все они, за исключением Бегезы, находятся под домашним арестом. Бегезе в качестве меры пресечения ранее был избран запрет определенных действий. Соответствующие ходатайства о продлении следствие пока не заявляло.

Как сообщила ТАСС адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы Эрмитажа, еще в начале расследования уголовного дела о хищениях музей заявил иск о компенсации более 856 млн рублей. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 15 апреля зарегистрировал уголовное дело.

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и занимавший тогда должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения денег, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. В состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.

По данным СК, в том же году между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО "Мехстройтранс" был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения, считает следствие, было похищено более 900 млн рублей. Затем путем многочисленных финансовых операций и иных сделок участники преступного сообщества легализовали часть похищенных средств в размере 800 млн рублей.