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Пожар на частной пилораме в Новгородской области потушили

Площадь возгорания составила 1 250 кв. м

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Возгорание на частной пилораме в деревне Пономарево Пестовского района в Новгородской области потушили. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 21:40 мск объявлена ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе.

Пожар на частной пилораме, расположенной в металлическом ангаре, начался ранее в среду. Пожарным удалось локализовать горение на площади 1 250 кв. м. Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы главка МЧС по региону, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Он также добавил, что сгорела кровля ангара, но спасателям удалось не допустить распространение огня на расположенный рядом столярный цех с большим количеством горючих материалов и изделий. Причина пожара на данный момент устанавливается.

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РоссияНовгородская область
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