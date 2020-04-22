Суд отказал в аресте владельца здания хостела, где 123 человека заразились коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга отказал следствию в аресте владельца здания хостела в деревне Новосергиевке во Всеволожском районе Ленинградской области, где произошло массовое заражение коронавирусом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

"Отказано в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения - подписка о невыезде", - сказали в пресс-службе.

Нелегальный хостел в Новосергиевке, где проживали иностранные граждане, выявили в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции. Всего на его территории находились 472 человека, из них, по последним данным, заразились 123. Из-за большого числа людей, контактировавших с заразившимися, было принято решение организовать палаточный госпиталь в границах населенного пункта рядом с хостелом, чтобы локализовать очаг. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

По данным СК, после проверки Роспотребнадзора нескольким проживающим в хостеле лицам выдали предписание о необходимости соблюдения самоизоляции. Юрлицу, в субаренде у которого находится хостел, выдали предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий для предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Однако сотрудники юрлица надлежащие меры не предприняли, что повлекло выявление новых случаев заражения у проживающих в хостеле.