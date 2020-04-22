{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Суд отказал в аресте владельца здания хостела, где 123 человека заразились коронавирусом

Его отпустили под подписку о невыезде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга отказал следствию в аресте владельца здания хостела в деревне Новосергиевке во Всеволожском районе Ленинградской области, где произошло массовое заражение коронавирусом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

"Отказано в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения - подписка о невыезде", - сказали в пресс-службе.

Нелегальный хостел в Новосергиевке, где проживали иностранные граждане, выявили в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции. Всего на его территории находились 472 человека, из них, по последним данным, заразились 123. Из-за большого числа людей, контактировавших с заразившимися, было принято решение организовать палаточный госпиталь в границах населенного пункта рядом с хостелом, чтобы локализовать очаг. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

По данным СК, после проверки Роспотребнадзора нескольким проживающим в хостеле лицам выдали предписание о необходимости соблюдения самоизоляции. Юрлицу, в субаренде у которого находится хостел, выдали предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий для предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Однако сотрудники юрлица надлежащие меры не предприняли, что повлекло выявление новых случаев заражения у проживающих в хостеле.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Суд 27 апреля решит вопрос о продлении меры пресечения экс-замминистра культуры Пирумову
Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС