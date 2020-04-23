В Забайкалье локализовали лесной пожар на территории заказника "Цасучейсий бор"

ТАСС, 23 апреля. Сотрудники лесоохраны локализовали крупный природный пожар на территории заказника федерального значения "Цасучейский бор" в Забайкальском крае. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального Минприроды.

21 апреля в Ононском районе возник степной пожар, он перешел на государственный заказник, предназначенный для сохранения уникальной экосистемы островного соснового лесного массива. Огонь на особо охраняемой природной территории распространился на площади более 700 га.

"Силами Забайкаллесхоза и Авиалесоохраны пожар в заказнике "Цасучейский бор" локализован. На данный момент там работает 129 человек и 14 единиц техники. Специалисты продолжают ликвидацию пожара", - сообщили в Минприроды.

Всего, по данным Авиалесоохраны, в Забайкальском крае зарегистрировано семь пожаров на землях лесного фонда на площади около 5 тыс. га. Основные причинами возникновения возгораний, отмечают в Минприроды региона, - выжигание сухой растительности, неосторожное обращение с огнем, переход огня с иных категорий, неконтролируемый палы на сенокосных угодья.

Государственный природный заказник федерального значения "Цасучейский бор" расположен на юге забайкальского края, занимает около 50 тыс. га и предназначен для сохранения уникальной экосистемы островного соснового лесного массива, играет важную климатообразующую роль для значительной территории. Он является естественным аккумулятором влаги, предохраняет почвы от ветровой и водной эрозии, служит естественным убежищем и местом обитания многих видов птиц и зверей, как лесных, так и степных. Основной деревообразующей породой бора является подвид сосны обыкновенной - сосна Крылова.