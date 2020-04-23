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В кабинете первого вице-премьера пермского правительства проходит обыск

В середине апреля Михаил Сюткин уже подал в отставку

ПЕРМЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Обыск проходит в кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе чиновника.

"Обыски действительно проходят. Вся дополнительная информация позже", - сказали в пресс-службе.

По сведениям местного интернет-портала 59.ru, обыск может быть связан с уголовным делом о хищении бюджетных средств при строительстве нового зоопарка в Перми. Обыск проводят сотрудники правоохранительных органов.

Сюткин занимал должность зампреда правительства - министра строительства Пермского края с 2017 года. В конце 2017 года он был назначен первым вице-премьером краевого правительства, курирующим строительный, транспортный и имущественный блоки. В 2019 году Сюткин оставил пост министра строительства.

В середине апреля 2020 года чиновник написал заявление об увольнении из краевого правительства по собственному желанию. Предполагается, что 30 апреля станет его последним рабочим днем.

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