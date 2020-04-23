На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

ТАСС, 23 апреля. Следователи в Сахалинской области проводят проверку по факту трансляции фрагментов порнографии по время дистанционного онлайн-урока. В произошедшем подозревается один из учеников, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 ст. 242 УК РФ ("Публичная демонстрация и рекламирование порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное с использованием интернета").

Дистанционный формат обучения из-за угрозы распространения коронавируса ввели в Сахалинской области с 12 апреля.