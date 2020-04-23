{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

Следственный комитет региона решает вопрос о возбуждении уголовного дела

ТАСС, 23 апреля. Следователи в Сахалинской области проводят проверку по факту трансляции фрагментов порнографии по время дистанционного онлайн-урока. В произошедшем подозревается один из учеников, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 ст. 242 УК РФ ("Публичная демонстрация и рекламирование порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное с использованием интернета").

Дистанционный формат обучения из-за угрозы распространения коронавируса ввели в Сахалинской области с 12 апреля.

Теги
РоссияСахалинская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Подозреваемого в подготовке нападения на школу в Тюмени поместили под надзор психиатров
По решению суда он пройдет в стационаре психолого-психиатрическую экспертизу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС