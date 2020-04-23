В Москве поваленные ветром деревья повредили более 60 автомобилей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 60 машин были повреждены в Москве поваленными штормовым ветром деревьями. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Всего ветром в Москве было повалено свыше 200 деревьев, которые повредили более 60 машин. Пострадавших среди населения нет", - сказал собеседник агентства.

Падения деревьев зафиксированы практически во всех округах Москвы. В Подмосковье ветром повалено более 100 деревьев.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении северного ветра с порывами до 23 м/с.