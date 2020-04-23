Источник: экс-депутата Госдумы Волчека доставили на допрос в Москву

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы доставили из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве известного предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, оперативное сопровождение осуществлялось при поддержке ФСБ России.

"Да, Волчек был задержан и доставлен вчера в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ним следственных действий и допроса в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Его статус на сегодняшний день не определен, так как следственные действия еще идут", - рассказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. Он отказался комментировать детали дела, в рамках которого был задержан Волчек.

По информации издания "Фонтанка", утром 22 апреля в загородный дом бизнесмена приехали оперативники центрального аппарата ФСБ России, забрали у него телефоны и компьютер. Дело расследует СК РФ.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов.