{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: экс-депутата Госдумы Волчека доставили на допрос в Москву

Денис Волчек был задержан в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы доставили из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве известного предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, оперативное сопровождение осуществлялось при поддержке ФСБ России.

"Да, Волчек был задержан и доставлен вчера в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ним следственных действий и допроса в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Его статус на сегодняшний день не определен, так как следственные действия еще идут", - рассказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. Он отказался комментировать детали дела, в рамках которого был задержан Волчек. 

По информации издания "Фонтанка", утром 22 апреля в загородный дом бизнесмена приехали оперативники центрального аппарата ФСБ России, забрали у него телефоны и компьютер. Дело расследует СК РФ.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов.

Реклама на ТАСС
Подозреваемого в подготовке нападения на школу в Тюмени поместили под надзор психиатров
По решению суда он пройдет в стационаре психолого-психиатрическую экспертизу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС