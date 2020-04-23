В Петербурге трое неизвестных похитили женщину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в ведомство обратился брат женщины и сообщил, что в среду во дворе дома номер 44 по улице Тельмана три человека затащили его сестру в машину Mazda-3 черного цвета и скрылись.

После того, как женщину усадили в машину, двое из злоумышленников добежали до стоящего рядом автомобиля ВАЗ и также покинули место инцидента.

В полиции считают, что одним из злоумышленников может быть уроженец Закавказья 1991 года рождения.