{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге трое неизвестных похитили женщину

Злоумышленники были в медицинских масках, полиция сейчас их ищет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в ведомство обратился брат женщины и сообщил, что в среду во дворе дома номер 44 по улице Тельмана три человека затащили его сестру в машину Mazda-3 черного цвета и скрылись.

После того, как женщину усадили в машину, двое из злоумышленников добежали до стоящего рядом автомобиля ВАЗ и также покинули место инцидента.

В полиции считают, что одним из злоумышленников может быть уроженец Закавказья 1991 года рождения.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Подозреваемого в подготовке нападения на школу в Тюмени поместили под надзор психиатров
По решению суда он пройдет в стационаре психолого-психиатрическую экспертизу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС