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Подозреваемого в подготовке нападения на школу в Тюмени поместили под надзор психиатров

По решению суда он пройдет в стационаре психолого-психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Молодой человек, задержанный по подозрению в подготовке вооруженного нападения на тюменскую школу, помещен в психиатрический стационар. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"По ходатайству следствия суд постановил поместить подозреваемого в психиатрический стационар для производства судебной психолого-психиатрической экспертизы", - пояснили в СК. 

22 апреля в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что 18-летний молодой человек был задержан сотрудниками ФСБ при подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений Тюменской области. У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Намерение совершить преступление подтвердил сам задержанный и свидетели, сообщили в ФСБ.

По данным СК, молодой человек планировал совершить массовое убийство в школе в апреле, но его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом". 

Теги
РоссияТюменская область
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