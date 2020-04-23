Источник: оправданный за нападение на ОМОН задержан за поджог машин в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Алексей Геворкян, который был оправдан присяжными и судом по уголовному делу о вооруженном нападении на сотрудников ОМОНа в Санкт-Петербурге в 2015 году, задержан за участие в поджоге автомобилей на территории города. Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"Геворкян задержан по делу об умышленном поджоге машин, который был на прошлой неделе", - сказал собеседник агентства.

По данным петербургского главка МЧС, возгорание двух иномарок Chevrolet и Mazda произошло на Красносельском шоссе ночью 17 апреля. В результате инцидента Chevrolet сгорел полностью, а у машины Mazda выгорел моторный отсек и салон. В результате инцидента никто не пострадал.

В управлении МВД по городу и Ленинградской области сообщали, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ("Умышленное повреждение или уничтожение имущества"). Полицейские установили, что автомобили подожгли злоумышленники, которые приехали на место инцидента на автомобиле BMW.

Геворкян является фигурантом уголовного дела о вооруженном нападении на перевозивших деньги сотрудников ОМОНа в 2015 году в Красногвардейском районе Петербурга. Как считали следователи, Геворкян вместе с Аркадием Нусимовичем и Геннадием Левинским открыли огонь по сотрудникам, в результате чего один из них был убит, а второй серьезно ранен. Сумка с деньгами была украдена, а автомобиль правоохранителей подожжен. В 2016 году все трое были задержаны, им предъявили обвинения в убийстве, разбое, бандитизме, махинациях с идентификационным номером и регистрационным знаком машины.

В феврале прошлого года коллегия присяжных оправдала фигурантов дела, а затем городской суд Петербурга также оправдал их и признал за ними право на реабилитацию. Из всех подсудимых за незаконное хранение боеприпасов осудили только Нусимовича, он получил два года ограничения свободы, однако освобожден от него, так как суд зачел в срок заключения пребывание под стражей.

В мае прошлого года Верховный Суд России отменил оправдательный приговор фигурантам дела. По данным картотеки дел горсуда Санкт-Петербурга, уголовное дело в отношении них в настоящее время рассматривается заново.