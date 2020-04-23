Учительница из Астрахани пойдет под суд за совращение школьника

АСТРАХАНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении учительницы биологии из Астрахани, обвиняемой в половом сношении и совершении действий сексуального характера в отношении школьника, не достигшего 16-летнего возраста, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Астраханской области в четверг.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года обвиняемая вступила в половую связь с подростком, а также совершила в отношении него развратные действия.

10 февраля 2020 года на сайте издания "Астрахань FM" появилась информация, что в редакцию портала обратилась мать одного из учеников СОШ 32, которая рассказала об интимной связи 15-летнего девятиклассника с 35-летней учительницей. В качестве доказательства собеседница привела видео, на котором запечатлены педагог и ученик.