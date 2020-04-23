В Башкирии пропал девятилетний ребенок

УФА, 23 апреля. /ТАСС/. Доследственная проверка начата по факту исчезновения 9-летнего мальчика в Гафурийском районе Башкирии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 9-летнего ребенка. Предварительно установлено, что днем 22 апреля мальчик вышел из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района, где находился в гостях вместе с родителями, после чего ушел в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали его поиски, после чего обратились в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

При участии односельчан начат поиск ребенка, также проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются обстоятельств его исчезновения, добавили в СК.