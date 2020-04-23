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Бывший первый замглавы СК по Свердловской области освобожден из-под домашнего ареста

Михаил Бусылко обвиняется в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения бывшему первому заместителю руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко, обвиняемому в получении взятки, на запрет определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под домашним арестом Михаила Бусылко, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Избранная в отношении Бусылко мера пресечения в виде домашнего ареста изменена судом на запрет определенных действий", - говорится в сообщении.

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