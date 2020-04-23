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Лесной пожар перекинулся на третий населенный пункт в Кемеровской области

В селе Пашково горят шесть домов, пострадавших нет
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© МЧС РФ

ТАСС, 23 апреля. Третий за день населенный пункт загорелся от природного пожара в Кемеровской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В Яшкинском районе в населенном пункте Пашково, по предварительным данным, в результате несанкционированного пала сухой растительности произошел переход огня на шесть жилых домов. Пострадавших нет, проводится наращивание сил", - сказали в ведомстве. 

Глава Яшкинского района Евгений Курапов уточнил, что пожар локализовали. По его словам, еще предстоит понять, какие строения пострадали.

В четверг в Кемеровской области произошел пожар еще в двух селах: в Постниково огонь уничтожил 22 строения, пожар локализован на 1 тыс. кв. метров, в селе Краснинское горят три дома, пожар локализован на площади 370 кв. метров. В обоих случаях пострадавших нет. Пожарам присвоен повышенный ранг сложности, к их тушению привлекается авиация.

В Кемеровской области, как во и всей Западной Сибири, установилась аномальная для апреля погода - потеплело до плюс 30 градусов, скорость ветра достигает 17 м/с. Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности на территории региона. Ранее в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса сообщали, что тайга горит возле пяти населенных пунктов.

Теги
РоссияКемеровская область
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