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Бастрыкин передал в ГСУ СК России дело о нападении на силовиков на митинге во Владикавказе

Председатель СК потребовал установить всех участников митинга и нападения
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о насилии в отношении сотрудников Росгвардии и МВД во время митинга во Владикавказе в центральный аппарат ведомства.

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Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, возбужденное следственным управлением СК России по Республике Северная Осетия - Алания по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей"), передано для дальнейшего всестороннего и полного расследования следователям центрального аппарата ведомства", - сообщила Петренко.

Бастрыкин потребовал установить всех участников митинга и нападения.Также он поручил исследовать все возможные видеозаписи, в том числе опубликованные в открытых источниках, и обеспечить оперативное проведение необходимых экспертиз.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСеверная Осетия
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