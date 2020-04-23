ФСИН опровергла информацию о голодовке подозреваемого в распространении фейков

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в распространении ложной информации о коронавирусной инфекции житель Северной Осетии, оперный певец Вадим Чельдиев, оштрафованный также за злоупотребление свободой массовой информации, не объявлял о голодовке в СИЗО. Об этом сообщили в УФСИН РФ по Ставропольскому краю.

Чельдиев заключен под стражу на два месяца за применение насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел 18 апреля, он нанес телесные повреждения представителю власти, находящемуся при исполнении должностных обязанностей. Информация об объявленной Чельдиевым голодовке в знак несогласия с арестом за применение насилия в отношении представителя власти ранее сообщалась в некоторых СМИ.

"В ряде СМИ появилась информация о том, что в СИЗО-2 подозреваемый Чельдиев В. К. якобы объявил голодовку. Данная информация не соответствует действительности. Чельдиев В. К. принимает пищу в соответствии с распорядком дня", - говорится в сообщении.