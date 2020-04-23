Читу заволокло дымом от лесных пожаров

ТАСС, 23 апреля. Столицу Забайкальского края - Читу - заволокло дымом от пожара в Читинском районе, перешедшего с территории соседней Бурятии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минприроды Забайкалья.

"Плотное облако дыма, захватившее небо над Читой, - результат пожара в Читинском районе. Огонь перешел с лесов Бурятии", - сказали в пресс-службе.

Пожар на территории Читинского района около населенных пунктов Преображенки и Беклимишево сейчас тушат более 110 человек, задействовано свыше 20 единиц техники и авиация.

В Забайкалье, по данным регионального Минприроды, зарегистрированы 10 лесных пожаров, восемь из них действующие на площади около 1,8 тыс. га. Два пожара локализованы на площади порядка 4 тыс. га. В тушении принимают участие несколько подразделений, 355 человек и 70 единиц техники.