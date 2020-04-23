МВД сообщило о росте числа преступлений, совершенных иностранцами

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число преступлений, совершенных иностранцами в России за три месяца года, увеличилось на 2,2% и составило почти 9,5 тыс. Об этом говорится в статистических данных МВД России о состоянии преступности в РФ за январь-март.

"Иностранные граждане и лица без гражданства совершили на территории РФ почти 9,5 тыс. преступлений, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю граждан государств-участников СНГ приходится почти 8,5 тыс. преступлений (плюс 3,1%)", - говорится в материалах.

При этом также выросло количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Таких преступлений совершено 3,9 тыс., что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее сообщила, что МВД России в условиях пандемии коронавируса не будет выдворять иностранных граждан, а также аннулировать их документы. Речь идет о визах, разрешениях на работу, патентах, разрешениях на временное пребывание и видах на жительство. Она также подчеркнула, что работодатель имеет право принимать на работу иностранного гражданина без разрешительных документов.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили ТАСС, что с 1 марта по 8 апреля 1,2 млн иностранных граждан и лиц без гражданства выехало из РФ. За этот период более 97 тыс. иностранцев в разных регионах России обратились за продлением срока временного пребывания в России.