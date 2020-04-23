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Открытое горение в кузбасском селе Постниково ликвидировали

Огонь уничтожил в населенном пункте один дачный дом, 15 жилых домов, шесть брошенных строений и фельдшерско-акушерский пункт
На месте пожара в селе Постниково Кемеровской области Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
Описание
На месте пожара в селе Постниково Кемеровской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Постниково в Кемеровской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Постниково ликвидировано открытое горение", - сказали в МЧС.

В четверг в Кузбассе природные пожары перешли на три населенных пункта и микрорайон в Кемерове. В селе Пашково огнем охвачено шесть жилых домов, пожар был локализован. В селе Постниково огонь уничтожил один дачный дом, 15 жилых домов, шесть брошенных строений и фельдшерско-акушерский пункт, пожар был локализован на 1 тыс. кв. метров. В селе Краснинское горят три дома, возгорание локализовано на площади 370 кв. метров. В жилом районе Кедровка в Кемерове огнем охвачены четыре частных дома.

По предварительным данным, во всех случаях никто не пострадал. Пожарам присвоен повышенный ранг сложности, к их тушению привлекается авиация.

В Кемеровской области, как во и всей Западной Сибири, установилась аномальная для апреля погода - потеплело до плюс 30 градусов, скорость ветра достигает 17 м/с. Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности на территории региона. Ранее в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса сообщали, что тайга горит возле пяти населенных пунктов.

Теги
РоссияКемеровская область
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