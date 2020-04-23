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Источник: экс-депутат Госдумы Волчек задержан по делу о вымогательстве 8 млн рублей

Решается вопрос об избрании меры пресечения

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали известного предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве 8 млн рублей. Как уточнил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Волчека и еще одного фигуранта дела - предпринимателя Зураба Плиева.

"Сейчас в СК идет допрос Волчека и Плиева, действия которых попадают под статью УК РФ о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказал собеседник агентства. По его словам, задержанные проверяются на причастность к делу о вымогательстве у столичного предпринимателя 8 млн рублей за его непривлечение к уголовной ответственности.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Его доставили из Петербурга в Москву накануне для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. 

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