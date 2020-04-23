Почти 40 домов сгорели или повреждены в Кемеровской области от природных пожаров

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Огонь, распространившийся от природных пожаров, уничтожил или повредил почти 40 домов в четырех населенных пунктах Кемеровской области в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В населенном пункте Постниково пожар ликвидирован на площади 1 тыс. кв. метров. Огнем уничтожено 22 строения: один дачный дом, 15 жилых, шесть брошенных строений и фельдшерско-акушерский пункт. В населенном пункте Краснинское огнем уничтожено два жилых дома и пять хозяйственных построек в результате перехода лесного пожара площадью 2 гектара. Пожар там ликвидирован на площади 490 кв. метров. В населенном пункте Пашково в результате несанкционированного пала сухой растительности произошел переход огня на четыре жилых и два нежилых дома - пожар локализован на площади 1,1 тыс. кв. метров. В жилом районе Кедровка в Кемерове ликвидировано открытое горение, пострадали от огня три дома и хозяйственные постройки", - сказали в МЧС.