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Почти 40 домов сгорели или повреждены в Кемеровской области от природных пожаров

Возгорания произошли в четырех населенных пунктах региона

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Огонь, распространившийся от природных пожаров, уничтожил или повредил почти 40 домов в четырех населенных пунктах Кемеровской области в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В населенном пункте Постниково пожар ликвидирован на площади 1 тыс. кв. метров. Огнем уничтожено 22 строения: один дачный дом, 15 жилых, шесть брошенных строений и фельдшерско-акушерский пункт. В населенном пункте Краснинское огнем уничтожено два жилых дома и пять хозяйственных построек в результате перехода лесного пожара площадью 2 гектара. Пожар там ликвидирован на площади 490 кв. метров. В населенном пункте Пашково в результате несанкционированного пала сухой растительности произошел переход огня на четыре жилых и два нежилых дома - пожар локализован на площади 1,1 тыс. кв. метров. В жилом районе Кедровка в Кемерове ликвидировано открытое горение, пострадали от огня три дома и хозяйственные постройки", - сказали в МЧС.

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В тушении задействована авиация, к селу Пашково подлетает самолет Бе-200 МЧС России, также задействованы два вертолета Ми-8.

В ведомстве добавили, что причиной пожаров стали палы сельскохозяйственных посевов. "В Кемеровской области в результате несанкционированных палов сельскохозяйственных посевов произошло возгорание жилых домов и надворных построек в четырех населенных пунктах. Погибших и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

В Кемеровской области, как во и всей Западной Сибири, установилась аномальная для апреля погода - потеплело до плюс 30 градусов, скорость ветра достигает 17 м/с. Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности на территории региона. Ранее в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса сообщали, что тайга горит возле пяти населенных пунктов. 

В новость были внесены изменения (14:38 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКемеровская область
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