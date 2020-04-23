В Балашихе произошло возгорание сухой травы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сухая трава горит в Балашихе на площади в полгектара, сообщили в региональном главке МЧС в четверг.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, площадь возгорания выросла до 10 га.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла полгектара.

"Огонь распространился на площадь в 10 га, на месте работают пожарные", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области добавили, что угрозы перехода огня на здания нет.

В новость были внесены изменения (15:20 мск) — добавлены подробности по тексту.