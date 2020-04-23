В Липецке возбудили первое дело за побег из больницы зараженного коронавирусом

ТАСС, 23 апреля. Липецкие полицейские возбудили первое в регионе уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины с коронавирусной инфекцией, который сбежал из больницы. Об этом в четверг сообщила ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

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За последние сутки в Липецкой области выявлено 25 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число выросло до 238 человек, 62 человека выздоровели, двое умерли.

"Первое уголовное дело возбуждено в Липецкой области по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил") в отношении мужчины с диагнозом COVID-19, который самовольно покинул медицинское учреждение", - сообщила Снежкова.

Она добавила, что медики 19 апреля сообщили в полицию о сбежавшем из больницы 62-летнем жителе Липецка, которого госпитализировали с заражением. "Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Липецку сбежавшего нашли и передали бригаде скорой медицинской помощи для доставки в больницу", - добавила Снежкова.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области, сбежавшему от лечения мужчине грозит до двух лет лишения свободы.