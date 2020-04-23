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СК возбудил уголовное дело о геноциде в концлагерях в Карелии

В годы Великой Отечественной войны в них погибли не менее 8 тыс. человек

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде по факту гибели более 8 тысяч человек, в том числе 2 тысяч детей, в нацистских концлагерях на оккупированной части Карелии в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"В Главном следственном управлении СК РФ по результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид")", - сообщила она.

В ходе проверки было установлено, что после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер. "За время оккупации региона с 1941 по 1944 год в этих лагерях удерживалось не менее 24 тыс. человек, из которых погибло не менее 8 тысяч мирных граждан, в том числе более 2 тыс. детей. Свыше 7 тыс. военнопленных было закопано живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно", - сообщила представитель СК.

На данный момент в Карелии проживает более 2 тыс. бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств немецко-финских захватчиков.

"В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств преступлений, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности", - отметила представитель СК. Она подчеркнула что "в Следственном комитете и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения. Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным". Светлана Петренко напомнила, что эти преступления не имеют срока давности.

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