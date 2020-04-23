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В Санкт-Петербурге задержали поджигателя автомобилей

Им оказался фигурант дела о нападении на ОМОН в Петербурге в 2015 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Фигуранта дела о нападении на сотрудников ОМОН в Санкт-Петербурге в 2015 году Аркадия Нусимовича, которого оправдали присяжные, задержали по новому уголовному делу об умышленном поджоге машин, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Нусимович тоже задержан", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал ТАСС, что по уголовному делу об умышленном уничтожении чужого имущества, возбужденному после поджога двух иномарок на Красносельском шоссе в Петербурге, задержали Алексея Геворкяна. Геворкян и Нусимович являются фигурантами дела о нападении на сотрудников ОМОН в 2015 году в Петербурге.

В 2015 году они вместе с еще одним фигурантом Геннадием Левинским, как считают следователи, напали на сотрудников ОМОН, перевозящих деньги. В результате вооруженного нападения один сотрудник ОМОН погиб, второй был ранен, а деньги украдены. Всех троих позже задержали и отдали под суд, однако присяжные оправдали их, а затем их оправдательный приговор вынес горсуд Петербурга.

В мае прошлого года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор, дело находится на новом рассмотрении в городском суде Петербурга. Фигуранты дела во время нового рассмотрения находились на свободе.

Единственным из трех фигурантов, кто был осужден ранее, является Нусимович - его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов, он получил два года ограничения свободы. При этом и от этого наказания его освободили, так как суд зачел срок пребывания его под стражей после первого задержания.

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