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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Роспотребнадзор сообщил о стабильной радиационной обстановке на фоне пожаров вблизи ЧАЭС

В ведомстве отметили, что превышения естественного гамма-фона местности в России не зафиксировано

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пожары в районе Чернобыльской АЭС на Украине не влияют на радиационную обстановку в РФ, сообщается в четверг на сайте Роспотребнадзора.

"Радиационная обстановка в РФ остается стабильной. С 6 апреля 2020 года проведено 129 измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. Превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор продолжает следить за радиационной обстановкой.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сел, жителей которых эвакуировали еще после аварии на станции в 1986 году, и большой массив леса. Как сообщалось 15 апреля, открытое горение удалось ликвидировать, однако на следующий день из-за шквалистого ветра в некоторых местах вновь возник открытый огонь.

Теги
УкраинаРоссияПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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