Роспотребнадзор сообщил о стабильной радиационной обстановке на фоне пожаров вблизи ЧАЭС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пожары в районе Чернобыльской АЭС на Украине не влияют на радиационную обстановку в РФ, сообщается в четверг на сайте Роспотребнадзора.

"Радиационная обстановка в РФ остается стабильной. С 6 апреля 2020 года проведено 129 измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. Превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор продолжает следить за радиационной обстановкой.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сел, жителей которых эвакуировали еще после аварии на станции в 1986 году, и большой массив леса. Как сообщалось 15 апреля, открытое горение удалось ликвидировать, однако на следующий день из-за шквалистого ветра в некоторых местах вновь возник открытый огонь.