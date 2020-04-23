Во Владимирской области возбудили дело по факту сокрытия средств на фармзаводе

ВЛАДИМИР, 23 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сокрытия руководством Покровского завода биопрепаратов более 11,5 млн рублей, предназначенных для уплаты налогов и сборов. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством Покровского завода биопрепаратов денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2019 года по январь 2020-го руководство завода вывело из-под государственного контроля более 11,5 млн рублей, хотя предприятие имело перед бюджетом многомиллионную задолженность по уплате налогов и страховых взносов. К заводу применялись санкции по принудительному возмещению долга.

Осенью 2019 года бывший генеральный директор предприятия признал вину в сокрытии около 10 млн рублей, которыми также было необходимо было покрывать задолженность перед бюджетом, ему назначили штраф 20 тыс. рублей. На тот момент долг предприятия по уплате налогов и сборов составлял около 29 млн рублей.