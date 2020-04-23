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Спасатели эвакуировали 36 человек, окруженных огнем на горе на Алтае

К операции привлекался вертолет Ми-8

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 36 человек, находившихся в окружении огня на горе в Республике Алтай, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 18:35 по местному времени спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 Авиалесоохраны и пожарные села Онгудай эвакуировали из зоны пожара 36 человек и пять их автомобилей", - сказали в ведомстве.

Спасательная операция осложнялась плохой видимостью из-за задымления, отметили в МЧС. Всего в ней принимали участие 30 человек и четыре единицы техники.

В 15:42 местного времени в МЧС поступило сообщение, что на горе у населенного пункта Шашикман в Республике Алтай произошел пожар. По предварительным данным, на горе находились 12 человек, из них четверо детей, которые собирали орехи. Огонь перекрыл им спуск с горы.

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РоссияАлтай
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