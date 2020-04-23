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В Оренбуржье арестовали женщину, избившую своего восьмимесячного сына

Она будет находиться в СИЗО два месяца

ОРЕНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области арестовал женщину за избиение своего восьмимесячного сына. Об этом ТАСС в четверг сообщили в следственном управлении СК России по региону. Женщина будет находиться в СИЗО два месяца.

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В социальных сетях ранее появилось видео, на котором обвиняемая избивает младенца. Следователи возбудили дело, органы опеки забрали ребенка у матери.

Женщина созналась в содеянном, но объяснить мотивы своего поступка не смогла. Органы опеки намерены лишить ее родительских прав, ее сын переведен в Дом ребенка. Также правоохранители возбудили в отношении женщины второе уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей.

Теги
РоссияОренбургская область
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