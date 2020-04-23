Два человека пострадали при хлопке газа в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 23 апреля. /ТАСС/. Два человека получили травмы при хлопке газа в Махачкале, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"В Махачкале по улице Каммаева, не доезжая 500 м до выездного поста ГИБДД, в подсобном помещении площадью 24 кв. м произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Разрушений нет, выбит оконный проем, в помещении сломана мебель. Пострадали два человека, после оказания первой помощи их направили в лечебное учреждение. Состояние пострадавших уточняется", - сообщил представитель ведомства.