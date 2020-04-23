Возникшие из-за пала травы пожары в населенных пунктах Кузбасса ликвидированы

Как ранее сообщал ТАСС, в Кузбассе установилась аномальная для апреля погода с потеплением до плюс 30 градусов и порывистым ветром до 17 м/с, в связи с чем синоптики предупреждали о повышенной пожароопасности. В четверг в Кузбассе возгорания зафиксированы в Ижморском, Промышленновском, Яшкинском и Мариинском районах и в Кемерове, где, по предварительным данным, из-за пала сухой травы огонь перекинулся на жилые постройки и дачные дома. От огня пострадали 43 жилых и дачных дома, а также один фельдшерско-акушерский пункт. Обстоятельства пожаров устанавливает полиция, проводятся проверки.