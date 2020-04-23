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Возникшие из-за пала травы пожары в населенных пунктах Кузбасса ликвидированы

Пострадавших в результате этих происшествий нет
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© ГУ МЧС России по Кемеровской области

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали все возгорания, возникшие в четверг из-за природных пожаров в четырех населенных пунктах Кемеровской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Возгорание в населенном пункте Пашково Кемеровской области ликвидировано. Пострадавших нет. Таким образом, потушены пожары во всех четырех населенных пунктах", - сказали в ведомстве.

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Как ранее сообщал ТАСС, в Кузбассе установилась аномальная для апреля погода с потеплением до плюс 30 градусов и порывистым ветром до 17 м/с, в связи с чем синоптики предупреждали о повышенной пожароопасности. В четверг в Кузбассе возгорания зафиксированы в Ижморском, Промышленновском, Яшкинском и Мариинском районах и в Кемерове, где, по предварительным данным, из-за пала сухой травы огонь перекинулся на жилые постройки и дачные дома. От огня пострадали 43 жилых и дачных дома, а также один фельдшерско-акушерский пункт. Обстоятельства пожаров устанавливает полиция, проводятся проверки.

Теги
РоссияКемеровская область
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