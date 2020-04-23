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Житель Адыгеи подозревается в содействии ИГ на территории Сирии

Сейчас он объявлен в международный розыск

МАЙКОП, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудниками УФСБ России по Адыгее возбуждены уголовные дела в отношении жителя республики, подозреваемого в содействии террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии, он объявлен в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

"Возбуждены уголовные дела по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") в отношении жителя республики, который в 2014 году убыл на территорию Сирии. Преступная деятельность фигуранта этих дел задокументирована. В Сирии он прошел обучение в лагерях запрещенной международной террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении ведомства.

После прохождения обучения мужчина через мессенджеры и социальные сети вербовал жителей Адыгеи в ряды международной террористической организации, склонял их к выезду в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях. Сейчас он объявлен в международный розыск, уточняется в сообщении.

Теги
РоссияАдыгея
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