Источник: самолет Симферополь - Москва подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Симферополя в Москву, подал сигнал тревоги. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет, вылетевший почти 2 часа назад из Симферополя в Москву, подал сигнал тревоги. По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва на борту", - сказал собеседник агентства. Посадка самолета планируется через 20 минут в одном из столичных аэропортов.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.