{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: самолет Симферополь - Москва подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

Посадка самолета планируется через 20 минут в одном из столичных аэропортов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Симферополя в Москву, подал сигнал тревоги. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет, вылетевший почти 2 часа назад из Симферополя в Москву, подал сигнал тревоги. По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва на борту", - сказал собеседник агентства. Посадка самолета планируется через 20 минут в одном из столичных аэропортов.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
СК предъявил обвинение в покушении на мошенничество экс-депутату Госдумы Волчеку
Аналогичное обвинение предъявлено предпринимателю Зурабу Плиеву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС