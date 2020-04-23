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Подавший сигнал тревоги самолет Симферополь - Москва благополучно приземлился

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пассажирский самолет рейса Симферополь - Москва благополучно совершил посадку в аэропорту назначения после того, как подал сигнал тревоги. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Подавший сигнал тревоги самолет, выполняющий рейс из Симферополя в Москву, успешно приземлился. Маршрут движения он не менял", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг спустя два часа после вылета самолет рейса Симферополь - Москва подал сигнал тревоги, по предварительной информации, из-за сообщения об угрозе взрыва на борту.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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